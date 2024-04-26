تفكيك شبكة إجرامية وحجز 33 كلغ من القنب الهندي بتلمسان

تمكن أفراد الشرطة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات. تم على إثرها توقيف شخصين و حجز أكثر من 33 كلغ من القنب الهندي.

العملية جاءت بعد تحريات معمقة قام بها أفراد المصلحة حول معلومات تفيد بتحرك عناصر الشبكة. و إستعدادهم لترويج كمية من المخدرات و اغراق المدن الغربية للوطن بهذه السموم. على إثر هذه المعطيات تم تكثيف الجهود و التحريات التي أسفرت عن تحديد مكان تواجد أحد أفراد الشبكة. حيث تم توقيفهما و ضبط بحوزتهما أكثر من 33 كلغ من القنب الهندي ، تم إتخاد الإجراءات القانونية ضدهم .

بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الاختصاص