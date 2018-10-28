تفكيك شبكة إجرامية وحجز 45 كلغ من الكيف المعالج بالبيض

تمكن عناصر الشرطة بالبيض من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص وحجز 45 كلغ من الكيف المعالج.

وحسبما أوردته ذات المصادر اليوم، فقد وردت معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تروج المخدرات بالجهة الجنوبية الغربية للوطن.

وبعد مباشرة التحريات، تم تحديد مكان تواجد أفراد الشبكة المكونة من أربعة أشخاص وذلك على مستوى ولاية بشار.

كما تم توقيف أحد أفراد الشبكة بمسكنه وعثر بحوزته 45 كلغ من الكيف المعالج، ليتم مواصلة التحقيق والقبض على باقي العناصر.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين، لجناية نقل وتخزين وترويج المخدرات، حولوا بموجبها على النيابة.

وقد صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.