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تفكيك شبكة إجرامية وحجز 7 كلغ كيف و1400 قرص اكستازي بوهران

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة إجرامية وحجز 7 كلغ كيف و1400 قرص اكستازي بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بوهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

الشبكة متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 21 سنة، من ضمنهم مسبوقين قضائيا.

أين تم حجز أكثر من 7 كلغ من الكيف معالج، و1400 قرص مهلوس من نوع اكستازي، بعد تمديد الاختصاص إلى منطقة بني صاف بعين تموشنت.

كما تمكنت ذات الفرقة في عملية ثانية من احباط صفقة بيع أقراص مهلوسة، على مستوى ساحة اوش بوسط المدينة.

فيما تم حجز 486 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، وتوقيف 4 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة.

وتم تحرير ضد المشتبه فيهم إجراء قضائي، سيحالون بموجبه أمام العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=703903

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