تفكيك شبكة إجرامية وضبط 12 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من تفكيك شبكة إجرامية متكونة 5 أشخاص وضبط 12 كلغ من الكوكايين.

وحسب بيان ذات المصالح الشبكة يمتد مجال نشاطها من ولايات الجنوب إلى شمال الوطن

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن التحريات التي قامت بها ذات المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كشفت عن الأسلوب التضليلي الذي لجأ إليه أفراد هذه الشبكة الإجرامية. بإستحداث مخبأ سري بأحد الأجزاء المغلقة لمركبة من المركبات الـ 3 المسترجعة، بغرض التمويه وتمرير المخدرات الصلبة.

وتم تقديم المشتبه فيهم يوم 28 فيفري 2024، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة.