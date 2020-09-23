تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة السيارات واسترجاع 16 مركبة

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة السيارات.

وتتكون الشبكة من 15 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 28 و 60 سنة، يمتد نشاطهم عبر ولايات مختلفة من الوطن.

كما تمكنت القوات الامنية على إثر هذه العملية من استرجاع 16 مركبة محل سرقة من أنواع وعلامات مختلفة.

وقد تم استرجاع 9 مركبات بولاية عين الدفلى والبقية من ولايات الجزائر، تلمسان ، معسكر ، تيارت و تيسمسيلت.

الإطاحة بأفراد الشبكة جاء على إثر التحقيقات والأبحاث المعمقة بالتنسيق مع النيابة المختصة، من قبل فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات.

يأتي هذا بعد تقدم مواطنين من ولاية عين الدفلى بشكاوى، تعرضوا لسرقة مركباتهم.

ومكنت التحريات من الوصول إلى أفراد الشبكة اللذين تم توقيفهم تباعا.

كما تمكنت قوات الشرطة من خلال العمليات المتفرقة بشأن القضية من استرجاع وثائق ومحررات رسمية مزورة.

وتم حجز الأدوات والوسائل المستعملة في السرقة، إضافة إلى توابع ولواحق مركبات أخرى مسروقة ومبلغ مالي فاق 210 ملايين سنتيم.