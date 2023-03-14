قناة النهار تفكيك شبكة إجـ ـرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة بقلم قناة النهار نشر في 14 مارس 2023 - 22:41 الجزائر شارك غرِّد أرسل 161 0 رابط دائم : https://nhar.tv/RxmhV اقرأ أيضا التساقط الكثيف للثلوج أدى إلى توقف حركة السير بالعديد من الطرقات بتيسمسيلت قناة النهار 27 فيفري تيسمسيلت : الجفاف وإرتفاع التكاليف..سبب تراجع نشاط تربية المواشي قناة النهار 12 مارس طالع هابط: بدون تعليق.. شاهد كيف اصبحت بعض المراحيض العمومية بالجزائر العاصمة قناة النهار 26 فيفري إنتاج الكوابل والمحولات الكهربائية.. تحدي لتغطية السوق المحلية والتصدير بغليزان قناة النهار 24 فيفري بعد بثّ حالته في قناة النهار .. وزير الصحة يتكفّل بالطفل خالد قناة النهار 28 فيفري بعد أكثر من نصف قرن .. تلميذات متوسطة إبن خلدون يلتقين في بوسعادة قناة النهار 10 مارس وصول رئيس الجمهورية لقصر الأمم بنادي الصنوبر للإشراف على إفتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة قناة النهار 28 فيفري نوال زعتر تروي الموقف الذي تعرضت له في الحمّام قناة النهار 03 مارس فاسألوا: قاربوا و سددوا قناة النهار 12 مارس الرئيس تبون: أنادي منذ 3 سنوات برقمنة حقيقية لأنها تساعد على رصد المشاكل وحلها قناة النهار 24 فيفري