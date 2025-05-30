تفكيك شبكة إجهاض سري في برج بوعريريج

تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص، تنشط في مجال الإجهاض غير القانوني داخل عيادة سرية مجهزة بأحدث المعدات الطبية، مموهة داخل محل يقدم خدمات مختلفة.

وحسب بيان لذات المصالح، أشرفت على العملية، فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. وجاءت بناءً على معلومات مؤكدة حول وجود محل للعناية الجسدية يُشتبه في استغلاله كمركز سري لإجراء عمليات الإجهاض.

وبعد تحقيقات معمقة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تنفيذ عملية مداهمة بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الجهات الصحية المختصة.

وقد تم توقيف 4 أشخاص بعين المكان، من بينهم الرأس المدبر البالغ من العمر حوالي 40 سنة. الذي كان يمارس مهنة “جراح” بشكل غير قانوني، بمساعدة شريكته.

كما تم حجز معدات طبية متنوعة يُشتبه في استعمالها في هذا النشاط غير المشروع.

واستكمالًا للتحقيق، تم تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية، ليصل مجموع المشتبه فيهم إلى 6 أفراد.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج.