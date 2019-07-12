تفكيك شبكة إفريقية مختصة في تزوير العملة الصعبة ومحررات رسمية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل 1، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال وتزوير العملة الصعبة والمحررات الإدارية.

وقد تمكنت ذات المصالح، من الإطاحة برعيتين افريقيين، يبلغان من العمر 33 الى 49 سنة، مع حجز معدات تستعمل في التزوير.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الموقوفين،

ليتم مباشرة تحريات واسعة، أسفرت عن ضبط معدات بمنزلهما ،كانت تستعمل في التزوير وخزانة رقمية تحوي 27 رزمة قصاصات لأوراق نقدية، مهيأة للتزوير من فئة 50 دولار و100دولار خضراء.

إضافة إلى حقيبة، تحوي 31 رزمة لقصاصات مهيأة للتزوير على شكل 100 دولار ، وحقيبة أخرى تحتوي على معدات تزوير، و9 جوازات سفر من مختلف الهويات والجنسية،

الى جانب ، 7 بطاقات تعريف قنصلية بمختلف الهويات، 7 بطاقات تعريف بيومترية لجنسية كاميرونية، 3 رخص سياقة لرعية مالية وكاميرونية)

اضافة الى جهاز كومبيوتر محمول من نوع SAMSUNG، الة طابعة وناسخة من نوع EPSON، 04 ، هواتف نقالة الى جانب مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ7000دينار.

الموقوفان المتورطان في القضية تم تحرير ضدهما إجراء قضائي سيحالان بموجبه على العدالة.