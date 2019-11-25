تفكيك شبكة اجرامية دولية مختصة في تبييض الأموال وحجز أسلحة بغرداية

أطاحت فرقة البحث و التحري BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية بشبكة إجرامية مختصة في ترويج الأموال و لها نشاطات مشبوهة في تبييض الأموال و مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال مع حيازة أسلحة نارية من الصنف الخامس دون رخصة و ذخيرة و أجهزة حساسة متحصل عليها عن طريق التهريب.

القضية انطلقت أواخر شهر أكتوبر بعد الحصول على معلومات مفادها تواجد شخص في مهمة انتظار شحنة من المخدرات لترويجها و عليه باشرت ذات المصالح التحريات العملياتية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية من أجل تمديد الاختصاص.

التحريات و عمليات التفتيش أفضت إلى اكتشاف امتدادات لنشاط الشبكة لعدد من الولايات خاصة الشرقية إضافة إلى تواجد احد أفراد الشبكة بدولة شقيقة للجزائر مع عزم المشتبه فيه الرئيسي تسلم مبلغ مالي كبير يقدر بالملايير بإيعاز من ممول للمخدرات من جنسية مغربية ليتم تمريرها إلى شريك ثالث.

وأفضت التحقيقات وسلسلة التوقيفات إلى وجود شريك رابع متواجد بمدينة غرداية ليتبين انه مكلف لاستلام مبلغ من المال لتسليم الي شخص آخر كشريك معهم ليتم تمديد الاختصاص و تنفيذ سلسلة أخرى من المداهمات لتتكلل العمليات من توقيف 6 متهمين مع حيازة مبلغ مالي معتبر و أجهزة اتصال و سلاح من الصنف الخامس و ذخيرة حية و منظار ليلى متطور و أجهزة تحديد المواقع و مبالغ بالعملات الأجنبية ليتم تحويل الموقوفين إلى محكمة غرداية ليأمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت و وضع شخصين اثنين تحت الرقابة القضائية مع استفادة متهم ثالث من الإفراج بالتهم السالفة الذكر.