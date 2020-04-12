تفكيك شبكة اجرامية متورطة في التعدي على القوة العمومية وكسر حظر التجوال بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الأولى للبحث والتدخل، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية.

وتتكون هذه الشبكة، من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى30 سنة، مسبوقين قضائيا، تورطوا في الاخلال بالنظام العام.

بالإضافة إلى التحريض على كسر الحجر الصحي، والتعدي على القوة العمومية.

وتم ضبط بحوزة أفراد الشبكة، بعد توقيفهم، أسلحة بيضاء محظورة وأقراص مهلوسة.

وتمت العملية النوعية لذات العناصر، خلال دوريات عبر شوارع ولاية وهران، لتفعيل إجراءات الحجر الصحي.

وذلك استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط جماعة اجرامية بحي الصديقية، كانت تقوم بتحريض مواطنين على كسر حظر التجوال، لتسهيل ترويجهم للمخدرات والمهلوسات.

أين تم توقيف المتورط الرئيسي بحيه السكني، المعروف بكولومبيا.

واسفرت مداهمة العمارة التي يقطنها الموقوف، بعد استيفاء الإجراءات القضائية عن استرجاع اسلحة بيضاء محظورة، متمثلة في 4 أطر معدنية للعجلات، و2 بوشية، و4 عصي، وأقراص مهلوسة.

مع توقيف 4 متورطين، فيما تم ححز هاتف نقال به فيديوهات تحريضية.

كما أفضت عملية تفتيش مسكن المتورط الرئيسي، إلى حجز بندقية صيد بحري، وسيفين، و3 بوشيات، و7 أسلحة من الحجم الصغير من نوع اوكابي.