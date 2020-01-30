تفكيك شبكة اجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات بتزوير وثائقها بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية رسمية، وضع مركبات للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة، سوء استغلال الوظيفة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات اين حجز 38 مركبة ودراجة نارية من الحجم الكبير وتوقيف شخصين بلغان من العمر 49 و50 سنة مسبوقين قضائيا ومحل بحث.

العملية تمت بناء على تحريات واسعة استغرقت قرابة السنة تبعت توقيف موظف بمصلحة البطاقات الرمادية التابعة لأحد المندوبيات التابعة لبلدية وهران كان ينتمي للشبكة كان يقوم بإدراج بيانات مركبات على تطبيقة الشبكة الوطنية دون الملفات القاعدية ثم يقومون بإعداد ملفات تحويل مزورة للمركبات موجهة إلى ولايات أخرى.

وتم إدراجها على مستوى تطبيقة الشبكة المحلية للبطاقات الرمادية لهذه الولايات كما تم استصدار أكثر من 35إذن بتمديد الاختصاص صادرة عن الجهات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن من الحدود الشرقية إلى الحدود الغربية للوطن التي أسفرت عن حجز واسترجاع عدد المركبات سالفة الذكر منها المهربة وعابرة للحدود وأخرى مسروقة.

وأسفرت التحقيقات المعمقة والحثيثة عن تحديد هوية الرأس المدبر للشبكة أنه يقوم بعمليات التهريب والتزوير على مستوى ولاية وهران رفقة شريكه الذي كان موظف سابق ببلدية وهران على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية، حيث تم وضع خطة محكمة التنفيذ التي أسفرت عن توقيف أحدهما على مستوى حي قمبيطا والثاني بعد عملية مراقبة وترصد تم إلقاء القبض عليه على مستوى حي سيتي جمال.

