تفكيك شبكة اجرامية مختصة في تزوير العملات النقدية بباتنة

تمّكنت قوات الشرطة بأمن ولاية باتنة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملات النقدية متكونة من 03 أشخاص.

وتأتي هذه العملية إثر تلقي ذات المصالح لمعلومات مفادها،

أن مجموعة من الأشخاص تقوم بتقليد وطرح أوراق نقدية من العملة الوطنية للتداول.

ومن هنا، تمت مباشرة التحريات التي أفضت من تحديد هوية أعضاء الفاعلين،

التي تم توقيفهما أين تم حجزمبلغ من المال المقلد يقدر بـ212.000 دج.

بالإضافة إلى مواد أخرى تتمثل في جهاز إعلام آلي،وألة طباعة ملونة متعددة الوظائف وكمية من المواد الكيماوية التي تستعمل في عملية التزوير.