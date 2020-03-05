تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المركبات بمفاتيح مصطنعة في وهران

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات.

وتستعمل الشبكة الإجرامية، مفاتيح مصطنعة لسرقة المركبات، أين تم استرجاع 9 مركبات ودراجات نارية ومبلغ مالي قدر بـ17 مليون سنتيم.

الموقوفون البالغة أعمارهم مابين 49 سنة و59 سنة، مسبوقون قضائيا، حيث تمت الاطاحة بهم بناء على شكاوى الضحايا التي تم إيداعها على مستوى تلك الفصيلة.

وتضمنت الشكاوي، تعرض الضحايا للسرقة من طرف مجموعة أشرار مجهولة، والاستيلاء على مركباتهم مع توافر ظرف الليل بوهران، باستعمال مفاتيح مصطنعة.

لتباشر ذات الفرقة تحقيقاتها المعمقة، التي أفضت إلى توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية، مع استرجاع 9 مركبات من مختلف الأنواع.

وعموما تم استرجاع، 3 سيارات من نوع كونغو، وسيارة من نوع تيوتا، وسيارة من نوع أكنست واخرى من نوع كومبيس، ودراجة نارية، ومبلغ مالي قدر بـ17مليون سنتيم، ومعدات تستعمل في السرقة.