تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المركبات عبر الفايسبوك بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخارجي حاسي بونيف بوهران، من توقيف 4 أشخاص ينتمون لشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات عن طريق النصب والإحتيال.

وتستعمل هذه الشبكة مواقع التواصل الإجتماعي للنضب والإحتيال على ضحاياها بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وهي العملية التي نفذتها ذات العناصر تبعا لتحقيقات موسعة بالتنسيق مع مختلف المصالح العملياتية الأخرى أين تم الإطاحة بأحد المتورطين الرئيسيين.

بينما كان بصدد مغادرة التراب الوطني وبعد خطة محكمة تم التوصل إلى باقي عناصر الشبكة المتراوحة أعمارهم بين 34 و50 سنة.

راح ضحايا احتيالهم 10 أشخاص كانوا يوهمونهم بالبحث عن سيارات للبيع لشرائها وبالتالي منحهم مبلغا ماليا كعربون لتجريبها لكسب ثقتهم وباستعمال هويات مزورة.

ليفر أفراد الشبكة إلى وجهة فير معلومة اين استرجاع مركبتين الأولى شاحنة تبريد من نوع كيا والثانية من نوع هيونداي اكسنت.