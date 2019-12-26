تفكيك شبكة اجرامية منظمة مختصة في تهريب الكوكايين والعملة الصعبة بوهران

تمكنت الشرطة القضائية بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 5 أشخاص مختصة في تهريب المخدرات الصلبة “الكوكايين”.

أين تم حجز1 كلغ و327 غ من الكوكايين ضبطت بحوزة أحد البحارة المدنيين بعد رسو باخرة بميناء وهران قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

حيث وبعد تحريات معمقة واستصدار عدة أوامر للتفتيش وكذا لأوامر لتمديد الاختصاص الصادرين عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم الاطاحة بعناصر تلك الشبكة الإجرامية.

العملية منكت من استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ56 مليون سنتيم و7000 دج وكذا مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ5595 أورو.