تفكيك شبكة استعملت سيارة تونسية لتمرير المخدرات بالطارف

تمكنت اليوم عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالطارف، من تفكيك شبكةمختصة في ترويج المخدرات.

واسفرت العملية عن حجز 8.350 كغ من الكيف المعالج .

و حسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، من مصدر امني، رسمي فان عملية الإطاحة بهذه العصابة جاءت اثر توقيف شاحنة بمدخل عاصمة الولاية على الطريق الوطني الساحلي 84ا كانت تحمل سيارة من نوع اوبرا شيفرولي تحمل ترقيم تونس.

حيث كانت العصابة تستعملها لأجل التمويه، الا ان يقظة عناصر الدرك دفعتهم الى تفتيشها بدقة.

حيث عثروا على ست صفائح من المخدرات و توقيف 4اشخاص .

الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 67 سنة ينحدرون من ولايات الطارف و عنابة و سكيكدة.

و تبعا للمعلومات المدلى بها تبين امتداد العصابة الى ولاية وهران حيث تم تمديد الاختصاص والتنقل الى وهران.

حيث تمت مداهمة منازل احد أعضاء العصابة و العثور على ما يتجاوز 5 كغ من الكيف المعالج ليتم على اثرها توقيف 3اشخاص ليرتفع عدد المجموعة الى سبعة تم توقيفهم جميعا .

و تم تقديمهم امام نيابة محكمة الطارف التي أصدرت امرا بإيداعهم الحبس المؤقت مع حجز الشاحنة و السيارة.