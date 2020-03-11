تفكيك شبكة افريقية منظمة مختصة في الإتجار بالمخدرات بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة تليلات بوهران، من تفكيك شبكة منظمة مختصة في ترويج والمتاجرة بالمخدرات، تضم 7 أفارقة تم ضبط بحوزتهم أكثر من 41 كلغ كيف معالج.

العملية النوعية لذات العناصر، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام رعية إفريقي بنقل كمية من المخدرات من إحدى ولايات الغرب نحو ولاية وهران عبر القطار، أسفرت عملية تفتيشه عن ضبط بحوزته 5 كلغ كيف معالج.

استكمالا للتحقيقات، وبعد استصدار إذن بتمديد الإختصاص صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات إلى دائرة وهران، تم توقيف باقي المتورطين بكل من حي سان بيار ومنطقة العين البيضاء، أين تم الإيقاع بـ 6 رعايا أفارقة آخرين من مالي، غينيا وكوت ديفوار تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 27 سنة.

وبعد أخذ إذن بتمديد الإختصاص إلى إحدى ولايات الغرب، بالتنسيق مع أمن بلعباس تم استرجاع 36 كلغ كيف كانت مخباة بمسكن لتصل الكمية الاجمالية المحجوزة إلى أكثر من 41 كلغ كيف معالج.