تفكيك شبكة تبيع مياه غسل الموتى بـ20 مليونا!

أمن عنابة يداهم أزيد من 10 محلات مختصة في بيع الأعشاب والمستحضرات العلاجية
علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن المصالح الأمنية بولاية عنابة، قد فتحت نهاية الأسبوع، تحقيقا معمقا حول نشاط خطير لمجهولين يقومون ببيع كميات معتبرة من الماء المستعمل في غسل الأموات، بإحدى الشوارع الرئيسية وسط عنابة، بقيمة 20 مليون سنتيم للتر الواحد.
كما قامت ذات المصالح الأمنية بمداهمة أزيد من 10 محلات تجارية خاصة ببيع الأعشاب والمستحضرات الطبية، في خطوة منها لوضع حد لهذا النشاط الخطير الذي يزاوله بعض المشعوذين بالتنسيق مع عصابات سرقة أعضاء الموتى وحفر القبور عبر مدافن الولاية، بتواطؤ بعض أشخاص يدّعون الرقية الشرعية.
وحسب مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، فإن انطلاق المصالح الأمنية في تحقيقاتها وجملة من التفتيشات والمداهمات الفجائية للعشرات من المحلات التجارية وسط المدينة، جاءت إثر شكاوى عديدة من قبل ضحايا مشعوذين، بعد أن تم العثور على صور لهم مدفونة بمحاذاة قبور قديمة بمدافن الجهة الغربية من عنابة، أثناء عملية تنظيف المقابر من قبل شباب متطوع من أبناء المدينة، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الأمنية التي شرعت في تحقيقاتها التي أفضت إلى الوصول إلى أحد المحلات التجارية التي يبيع أصحابه أعشاب ومستحضرات يستعملها السحرة والمشعوذين.
وقد تم تحرير محضر سماع في حق أحد التجار الذي سيتم تقديمه خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا في الشعوذة وبيع أغراض تستعمل في السحر والنصب والاحتيال على بعض الجهلة خاصة من الفئة النسوية بالمنطقة.
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