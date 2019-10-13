تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات .. وحجز قرابة 11 كلغ من الكيف المعالج بأدرار

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية أدرار خلال اليومين الاخيرين من حجز كمية معتبرة من المخدرات مشكلة من 110 صفيحة.

وبلغ وزن الكمية المحجوزة 10كلغ و595.7 غ من مادة الكيف المعالج و12.85 غ من مسحوق القنب الهندي مع توقيف ثلاثة أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 35 و 40 سنة، وبحسب مصالح الامن فان العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة.

وتفيد المعلومات بمحاولة إدخال كمية معتبرة من المخدرات إنطلاقا من المدن الشمالية الغربية للوطن بإتجاه المدن الجنوبية.

ليتم على إثرها إنتهاج خطة عمل محكمة أفضت إلى تحديد مكان افراد الشبكة الإجرامية، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

وتم تحويلهم مباشرة إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق مع توقيف شريك لهما في وقت لاحق.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق الأولي تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.