تفكيك شبكة تروج لمهلوسات بوصفات طبية مزورة بغليزان

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة تروج لمهلوسات بوصفات طبية مزورة بغليزان
بقلم حمزة زروقي

قام مصالح الأمن الوطني، بتفكيك شبكة مختصة في ترويج أقراص مهلوسة، بإستخدام وصفات طبية مزورة.

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الأمن، عن حجز حوالي 500 قرص مهلوس، إضافة إلى معدات مستعملة في العملية بولاية غليزان.

وأكدت مصالح الأمن لـ”النهار”، أنه تم القبض على شبكة  مختصة في ترويج الاقراص المهلوسة.

وذلك بإستخدام وصفات طبية مزورة تحمل أختاما لأطباء اخصائيين.

وحسب نفس المصادر، فقد تم إلقاء القبض عل الشبكة التي تضم 4 أشخاص، من بينهم شخص من ذوي الاحتياجات.

وذلك إثر الإستغلال الأمثل للمعلومة، حول ترويج بعض الاشخاص ينحدرون من مدينة زمورة بغليزان ويروجون الاقراص المهلوسة، وتقديمهم أمام العدالة.

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