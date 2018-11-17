تفكيك شبكة ترويج مخدرات وحجز كيلوغرام “كيف” و460 قرص مهلوس بتيارت

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر بتيارت بعد حاجز أمني على مستوى الطريق الولائي رقم 2 بين بلديتي مدريسة وعين الذهب من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ومتكونة من 3 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة والتهريب،

حيث تم توقيف شخصان ينحدران من بشار ووهران كانوا متجهين من ولاية وهران الى الاغواط حيث بعد التفتيش تم حجز 1 كلغ من الكيف و460 عدد اقراص مهلوسة.

حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وإيداعهم بالمؤسسة العقابية فيما يبقى المتهم الثالث في حالة فرار تيارت.