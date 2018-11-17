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تفكيك شبكة ترويج مخدرات وحجز كيلوغرام “كيف” و460 قرص مهلوس بتيارت

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة ترويج مخدرات وحجز كيلوغرام “كيف” و460 قرص مهلوس بتيارت
بقلم ديار بن داود

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر بتيارت بعد حاجز أمني على مستوى الطريق الولائي رقم 2 بين بلديتي مدريسة وعين الذهب من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ومتكونة من 3 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة والتهريب،

حيث تم توقيف شخصان ينحدران من بشار ووهران كانوا متجهين من ولاية وهران الى الاغواط حيث بعد التفتيش تم حجز 1 كلغ من الكيف و460 عدد اقراص مهلوسة.

حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وإيداعهم بالمؤسسة العقابية فيما يبقى المتهم الثالث في حالة فرار تيارت.


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