تفكيك شبكة تزور العملة الصعبة في تلمسان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتلمسان من تفكيك شبكة تحترف تزوير الأوراق النقدية للعملة الصعبة نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب مصادر من الدرك الوطني، فإن العملية تمت بناءً على استغلال معلومات حول نشاط جماعة إجرامية منظمة.

تنشط في مجال تزوير العملة الصعبة من صنف اليورو، حيث مكنت مصيدة نصبها محققو فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك لتلمسان.

من توقيف العناصر الأربعة المشكلة لهذه الشبكة، وقد تم توقيف هؤلاء على مستوى بلدية منصورة، أين كانوا على متن سيارة.

حيث ضبط بحوزتهم على 40 حزمة من الأوراق النقدية مهيأة للتزوير، بينما مكنت عملية تفتيش منزل أحد عناصر الشبكة.

أين تم حجز 13 حزمة أخرى، أين وصل مجموع الأوراق المعدة للتزوير نحو 6500 ورقة.