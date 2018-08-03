تفكيك شبكة “تزور” العملة الوطنية بتندوف

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرية حاسي خبي بولاية تندوف من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص .

كانت تحترف ترويج العملة الوطنية المزورة.

تعود عملية التفكيك بعد ورود اتصال من بعض المواطنين مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بترويج العملة الوطنية المزورة على مستوى محلات ومحطة البنزين.

ليتم التحرك بسرعة من قبل عناصر الدرك الوطني ليتم القاء القبض على المشتبه بهم.

وذكر المعلومات المتوفرة للنهار أون لاين، فقد تم حجز مبلغ مالي قدر بــ 13800 دينار جزائري من فئة 2000 دينار جزائري.

ليتم بعدها تقديم المشتبه بهم أمام النيابة العامة ووضعهم رهن الحبس.

لجرب محمد