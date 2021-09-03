تفكيك شبكة تزوير وطنية وحجز أكثر من 22 مليون “مدرحة” في تڤرت

فكك أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تماسين التابعة لأمن ولاية تڤرت، جماعة أشرار تنشط في إطار شبكة وطنية تمتهن تزوير العملة ذات السعر القانوني وحيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة، قصد طرحها للتداول مع المساس بالاقتصاد الوطني.

العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة، وردت إلى مصالح الأمن مفادها وجود مشتبه فيه يحوز على أوراق وطنية مزورة من فئة ألفين دينار جزائري، على الفور قامت مصالح الأمن بتسطير خطة أمنية محكمة لترصد المشتبه فيه، أين تم توقيفه واقتياده إلى المصلحة وفتح تحقيق معمق بالقضية.

وبعد التحري في التحقيق، تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية باقي المشتبه فيهم ومكان تواجدهم، أين تم توقيف عناصر الشبكة المتبقية، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم، وقد أسفرت العملية عن توقيف خمسة أفراد مشتبه فيهم، فيما بقي واحد في حالة فرار، وحجز مركبة سياحية وكذا مبلغ مالي يقدر بـ 226000 دج، وكمية من المخدرات ممثلة في “كيف معالج” قدرت قيمته بـ 48.1 غ، مؤثر عقلي من نوع “إيزوبتيل” وعلبة صغيرة تحتوي مسحوقا أبيض 0.83 غ، وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي بعد استيفاء جميع مجريات التحقيق، حيث سيقدم بموجبه جميع أطراف القضية أمام النيابة المختصة إقليميا.