تفكيك شبكة تزوّر البطاقات الرمادية ببومرداس

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببودواو بولاية بومرداس من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر تمتهن تزوير البطاقات الرمادية.

وأفادت الملازم الأوّل كاميليا قونان المكلفة بالإعلام بمجموعة الدرك الوطني ببومرداس، أن الوثائق خاصة بمختلف المركبات و السيارات.

تنشط على مستوى ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، وتم تفكيك هذه العصابة الإجرامية من خلال استغلال معلومات.

تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تزوير البطاقات الرمادية.

تنشط عبر إقليم ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة.

وقد تم توقيف العناصر الثلاثة المكونين لهذه الشبكة الإجرامية، وتم حجز 13 بطاقة رمادية مزورة وسيارة سياحية وثلاثة هواتف

نقالة.

وبعد إستكمال التحقيق سيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.