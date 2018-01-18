تفكيك شبكة تضم رعايا أفارقة مختصة في التزوير والنصب بغليزان

تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن غليزان، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية والأجنبية .

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة اليوم الخميس، فإن الشبكة تتألف من 5 رعايا أفارقة.

وقائع القضية تعود بناءً على شكوى تقدم بها أحد الموطنين، والتي تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف رعية أجنبي.

حيث تم على إثرها فتح تحقيق

وأسفرت التحقيقات التي قامت بها العناصر المختصة، عن اكتشاف عناصر الشبكة ومداهمة المنزل الذي تستعمله في عمليات التزوير

على إثر ذلك تم حجز العتاد المستعمل في التزوير والمتمثل في مواد كميائية وقصصات نقدية.

و حسب ذات المصادر، فقد تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.