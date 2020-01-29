تفكيك شبكة تضم سيدة تستهدف محلات المجوهرات في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بمدينة معسكر من تفكيك شبكة كانت تستهدف المحلات التجارية لبيع المجوهرات من خلال السرقة والنصب والاحتيال، متكونة من شخصين (رجل و امرأة) يبلغان من العمر 22 و 38 سنة.

وتعود حيثيات القضية إلى أواخر شهر ديسمبر الماضي عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول شكوى من طرف صاحب محل تجاري بأحد شوارع حي بابا علي بوسط مدينة معسكر حول تعرضه للسرقة من داخل محله التجاري من طرف شخصين مجهولين وهما رجل وامرأة.

وفتح عناصر الفرقة تحقيقا لكشف ملابسات القضية، حيث تمكنوا بعد استغلال شريط الفيديو الخاص بالمحل من تحديد أوصاف و ملامح المشتبه فيهم.

وتم بعدها وضع تشكيل أمني بأحد شوارع المدينة المعروفة بتمركز محلات بيع المجوهرات والتي تكللت بتوقيفهما وتعرف عليهما الضحية مباشرة.

واعترف المشتبه فيهما بالفعل المنسوب إليهما كما تبين خلال التحقيق تورطهما في جريمة ثانية متعلقة بالنصب والاحتيال في حق صاحب محل تجاري آخر لبيع المجوهرات بعد أن قاما باستبدال خاتم من المعدن الأصفر (ذهب) في غفلة من الضحية ، حيث اعترفا بهذا الفعل.

واستكملت ضدهما إجراءات التحقيق في القضيتين وقدما أمام العدالة لمحاكمتهما.