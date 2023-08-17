تفكيك شبكة تعتدي على مستعملي الطريق بتيزي وزو

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص، مختصة في الاعتداء على مستعملي الطريق وسرقة ممتلكاتهم.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، اليوم الخميس، فقد تم خلال هذه العملية، استرجاع سيارة مسروقة.

كما مكن توقيف عناصر هذه الشبكة من فك ملابسات 10 قضايا أخرى مماثلة. تتعلق بالاعتداء على مستعملي الطريق، كانت قيد المتابعة تورط فيها المشتبهين فيهم السبع.

وتم وضع حد لنشاط هذه العصابة إثر تقديم شكوى من طرف أحد المواطنين كان قد تعرض يوم الجمعة الماضي لاعتداء متبوع بسرقة سيارته من طرف 6 أشخاص مجهولي الهوية يحملون أسلحة بيضاء. عندما كان قادما من مدينة تيزي وزو ومتجها إلى بلدية بني دواله.

وبعد أن اعتدوا عليه، سرقوا سيارته وانطلقوا بها نحو وجهة مجهولة، فقام بتبليغ شكوى ضدهم.

وفورا بعد تلقي الشكوى، شكلت مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني دورية تنقلت إلى عين المكان. لتقوم بتمشيطه والتحقيق في القضية. فتمكنت من الحصول على معلومات أولية تفيد بتورط ثلاثة أشخاص في هذه العملية.

وبعد مواصلة التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلام، تمكن عناصر الأمن من توقيف باقي أفراد الشبكة وهم أربعة. ليصل مجموع عدد الموقوفين في إطار هذه القضية 7 مشتبه فيهم. كما تم استرجاع المركبة المسروقة.

وقدم المتورطون السبع أمام الجهات القضائية أمس الأربعاء، وأصدرت العدالة في حقهم أمرا بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية لولاية تيزي وزو.