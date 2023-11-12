تفكيك شبكة تعرض سلعا بأسعار منخفضة على الانترنت للنصب على المواطنين

تمكنت شرطة تيارت نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تختص في النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب ذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العملية، توقيف 09 أشخاص مشتبه فيهم. كانوا يعرضون منتوجات وهمية في المنصات الرقمية بأسعار منخفضة لإغراء الزبائن والاحتيال عليهم.

وأسفرت العملية، عن ضبط 52 هاتف ذكي من مختلف الأنواع والعلامات. ولوحة ذكية، حاسوبين محمولين، و07 دراجات كهربائية الكترونية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر (تيارت). عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.