تفكيك شبكة تقوم بتزوير العملة الوطنية في الجلفة

تمكن أمن ولاية الجلفة من تفكيك شبكة ذات صلة بتزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول في المعاملات التجارية.

بالإضافة إلى حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع.

وأفادت وكالة الانباء الجزائرية، نقلا عن المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية، فيطس ساعد أن العملية جاءت على إثر معلومات بوجود شبكة إجرامية بمدينة الجلفة تقوم بتزوير الأوراق النقدية وترويج الحبوب المهلوسة.

وتم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف 3 أشخاص على متن مركبة، عثر بحوزتهم بعد عملية تفتيش دقيقة على مبلغ مالي قدره 200 ألف دج منها 50 ورقة من فئة 2000 دج مزورة، كما تم ضبط 170 قرص مؤثر عقلي.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيتين، قدم المشتبه بهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق ليصدر في حقهم أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية، وفقا لذات المصدر.