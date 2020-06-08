تفكيك شبكة تمتهن تزوير الأوراق النقدية وترويجها في بومرداس

تمكنت مصالح الأمن الحضري قورصو بأمن دائرة بودواو من القبض على شخص يقوم بترويج أوراق نقدية مزورة وسط مدينة بورصة ولاية بومرداس.

وجاءت العملية اثر ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج أوراق نقدية مزورة، حيث تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس.

وضبط بحوزته كمية من الأوراق النقدية مزورة من فئة 500 دينار جزائري، ليتم تحويله إلى المصلحة مع فتح تحقيق.

وأسفرت التحريات إلى توقيف شركائه الثلاثة أحدهم صاحب محل تجاري كان يقوم بترويج تلك الأوراق النقدية المزورة والآخران يقومان بعملية التزوير ببلدية برج الكيفان بالجزائر العاصمة، حيث تم توقيفهما في مدينة قورصو وبحوزتهما أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج.

وتم إسترجاع من خلال هذه العملية وسائل إلكترونية تمثلت في أجهزة إعلام آلي وطابعات وهواتف نقالة، ليتم استكمال الإجراءات القانونية من ثم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.