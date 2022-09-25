تفكيك شبكة تنصب على الأشخاص قصد الحصول على تأشيرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على الأشخاص قصد الحصول على تأشيرات بطريقة غير قانونية.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تمت التحريات في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.

ومكّنت التحريات عناصر المصلحة من توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأتين.

كما أسفرت العملية على ضبط وحجز 6 جوازات سفر، وصور فوتوغرافية خاصة بالضحايا.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقارب الـ400 مليون سنتيم جزائري من العائدات الإجرامية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

وتم متابعة المعنيين، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض النصب والاحتيال مع استغلال الوظيفة. والمشاركة مع عدم التبليغ، إزعاج السلطات والتبليغ عن جريمة وهمية.