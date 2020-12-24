تفكيك شبكة تهريب دولي للمخدرات وحجز 400 غ كوكايين بوهران

تمكنت مصالح أمن وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للقنب الهندي والكوكايين.

وتم خلال هذه العملية، حجز أكثر من 52 كلغ كيف معالج، و400 غ.

بالإضافة إلى مخدرات صلبة، ومبلغ 57 مليون سنتيم و100 اورو إلى جانب 3 سيارات.

وتمت العملية النوعية لذات العناصر استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات ذات الشبكة التي حولت مسكنا بحي العقيد لطفي، إلى وكر لتخزين وترويج المخدرات.

وبعد مراقبة وترصد لتحركات المتهمين المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و36 سنة في قضية الحال، تم إلقاء القبض عليهم.

وبعد اخذ اذن من وكيل الحمهورية بتفتيش مسكنهم تم حجز اأكثر من 52 كلغ كيف معالج.

بالإضافة إلى حجز 400 غ كوكايين وسيارات وهواتف نقالة.