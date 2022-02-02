تفكيك شبكة تهريب وحجز أزيد من 14 ألف علبة دواء في تمنراست!

المحجوزات تحتوي على 66 نوعا من أدوية جزائرية الصنع

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجريمة، المضاربة غير المشروعة في المواد الصيدلانية مع توافر ظرفي ظهور أزمة صحية طارئة وتفشي الوباء، التهريب وإنشاء مخبأ للتهريب، التهرب الضريبي وعدم التصريح، عدم الفوترة، المساس الخطير بالاقتصاد الوطني، حيث تم حجز 14135 علبة دواء صيدلانية.

وقائع القضية تعود إلى دوريات راكبة لعناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية تمنراست، أين لفت انتباههم مركبة “شاحنة صغيرة” محملة بعلب كرتونية كبيرة الحجم، وعليه تم توقيف المركبة بطريقة قانونية وسط مدينة تمنراست، وبتفتيش العلب الكرتونية، تم العثور على مجموعة من الأدوية من مختلف العلامات والأحجام من صنع جزائري من دون فواتير، ليتم حجزها وتحويلها رفقة المشتبه فيه إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.

واستغلالا لمجريات التحقيق، تمكنت عناصر الضبطية القضائية من تحديد طرف آخر في القضية والتوصل لمعرفة مكان المستودع التي تخزن به هذه الأدوية، وعليه تم إعداد خطة أمنية محكمة، حيث تم تفتيش المستودع، أين تم العثور على 40 علبة كرتونية أخرى من مختلف الأحجام، ليتم حجزها وتحويلها إلى المقر لمواصلة التحقيق.

وقدرت مصادر “النهار” عدد الأنواع المحجوزة بـ 66 نوعا من مختلف الأدوية جزائرية الصنع، أي بكمية مقدرة بـ 14135 علبة دواء صيدلانية، منها المرتبطة بالأمراض الموسمية، وقد قامت الفرقة بتقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.