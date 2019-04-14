تفكيك شبكة جهوية مختصة في سرقة المركبات والسيارات النفعية بعنابة

بعد ايام فقط من سرقة سيارة قرب وسط المدينة

أطاحت، نهاية الأسبوع المنصرم، قوات الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة،بشبكة جهوية مختصة في سرقة المركبات والسيارات النفعية.

حيث كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«النهار» أن الجهات الأمنية تلقت تبليغا لتعرض مركبة إلى السطو والسرقة على مستوى أحد الشوارع

التابعة لقطاع اختصاص الأمن الحضري الثالث بالقرب من وسط المدينة، وقد باشرت على إثر ذلك عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة تحرياتها

وتحقيقاتها في هذه القضية، وبفضل احترافية قوات الشرطة والتقنيات الحديثة للمديرية العامة للأمن الوطني، نجحت ذات العناصر

في تحديد وتوقيف شخصين مشتبه فيهما لتورطهما بهذه السرقة، وخلال التحقيق معهما تبين بأنهما مسبوقين قضائيا، يبلغان من العمر 24 و39 سنة،

وقد اعترفا بالجرم المنسوب إليهما، وكشفا عن هوية بعض أفراد الشبكة الذين ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديمهما أمام العدالة صدر في حقهما أمر إيداع رهن الحبس المؤقت،عن قضية جناية تكوين جماعة أشرار

بغرض الإعداد لارتكاب جناية أو أكثر، السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة ذات محرك وإخفاء أشياء.