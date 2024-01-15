تفكيك شبكة حاولت تمرير  كمية معتبرة من المخدرات من المغرب نحو وهران 

نجحت فرقة الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية تورط أفرادها في المتاجرة بالمخدرات.

وحسب بيان ذات المصالح تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية من توقيف 4 أشخاص أعماهم ما بين 31 و41 سنة. وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 8 كلغ و300 غرام من الكيف المعالج.

وأضاف البيان ان العملية جاءت اثر مفادها قيام افراد الشبكة بتمرير كمية من المخدرات قادمة من الحدود الغربية للوطن قصد إبرام صفقة وسط مدينة وهران.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص، أسفرت العملية عن توقيف أفراد الشبكة وحجز مركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم.