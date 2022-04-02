تفكيك شبكة دعارة تتكون من 8 أشخاص في برج البحري بالعاصمة

من بين عناصرها شيخ في عقده السادس

أفاد مصدر ل النهار أن مصالح أمن شرق العاصمة تمكنت أول أمس الخميس من تفكيك شبكة دعارة. مكونة من ثمان أشخاص من بينهم شيخ في عقده السادس ضبط متلبسا بالجريمة. وبالتالي تم تحويل الجميع على الجهات الامنية المختصة.

العملية حسب مصدرنا جاءت بناءا على مجموعة شكاوي تقدم بها العديد من سكان حي من مدينة برج البحري. مفادها استغلال أحد المساكن في نشاط مشبوه. حيث أصبح المكان قبلة لمدمني المخدرات كون صاحب المسكن يعمل على تزويدهم بهذه السموم.

والاكثر من هذا تردد أشخاص مشبوهين من مختلف الاعمار من الجنسين على ذات المكان اغلبهم في ملابس وهيئات غير محتشمة. ما رجح انهم ينشطون في مجال الدعارة خاصة مع انبعاث أصوات و موسيقى الوقت متأخرة من الليل.

وبعد ترصد مصالح الأمن لتحركات المشتبه فيهم تمت مداهمة المكان بالتالي توقيف 5 عناصر . تعلق الامر بشابة في 25 من العمر وسيدة مطلقة في عقدها الرابع ورجلين في عقدهما الثالث. إلى جانب شيخ في عقده السادس.

ومع استمرار التحقيقات توصلت ذات المصالح لباقي المتهمين و تعلق الامر لصاحب المسكن و كذلك مروجين للمخدرات. وهما صديقين له حيث ضبط بحوزتهما كمية قاربت الكيلو غرام من القنب الهندي. إضافة لمجموعة من السجائر الملفوفة مع حبوب مهلوسة بالمسكن .

هذا وقد تم إحالة المتهمين على وكيل جمهورية محكمة الرويبة عن تهم انشاء محل للدعارة وممارسة الدعارة. مع حيازة واستهلاك المخدرات مع المتاجرة فيها هذا الاخير أصدر أمر باحالتهم على الحبس المؤقت.

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