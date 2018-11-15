تفكيك شبكة دعارة تقودها سيدة في سكيكدة

اوقفت مصالح أمن عزابة بسكيكدة ، 3 أشخاص امرأتان ورجل تتراوح أعمارهم بين 27 و38سنة عن قضية إنشاء وكر للدعارة.

تعود حيثيات القضية عندما وردت مصالح الأمن معلومات مفادها قيام امرأة بتحويل بيتها الكائن بحي ” بير فرينة” إلى وكر الرذيلة.

حيث كثفت ذات المصالح عملية البحث والتحري في القضية والتي بينت تردد العديد من الأشخاص الغرباء على ذات المنزل.

ليتم مداهمة المكان بعد إتخاد الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة.

حيث أسفرت العملية على توقيف ثلاث أشخاص في حالة تلبس ليتم تحويلهم إلى المصلحة لاستكمال التحقيق.

بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية ، أنجز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة.

الذي أمر إيداعهم الحبس بعد متابعتهم بتهمة إنشاء وكر للدعارة.