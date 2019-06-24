تفكيك شبكة دعارة تقودها نساء في بجاية

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة أوقاس التابعة لأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حدا لشبكة دعارة، تتكون من 3 منحرفات، اثنين منهما مسبوقتين قضائيا.

وحسب بيان لمصالح الامن ، تتراوح اعمار هن بين 28 و45 سنة، يمتهن الدعارة على طول شريط الساحل الشرقي، لولاية بجاية .

العملية جاءت بعد ورود معلومات، عن وجود 3 فتيات إتخدن من غابة أوقاس، بالطريق الوطني رقم 9 في شطره الرابط بين مدينتي أوقاس وسوق الإثنين كمكان لممارسة الدعارة.

حيث يقمن بإغراء الزبائن الوافدين إلى الغابة والقيام بالأفعال المخلة بالحياء مقابل مبالغ مالية،

وعليه وبعد القيام بالتحريات اللازمة، تّم وضع خطة مدروسة للقبض عليهن في حالة تلبس وبعد إختيار الوقت المناسب تم مداهمة المكان على غفلة

أين تّم القبض عليهن بالمكان، وضبطت إحداهن في حالة تلبس رفقة زبون في الأربعينيات من العمر تمارس الفعل الفعل المخل بالحياء.

بعد إنتهاء التحقيق تّم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم الأربعة لأجل قضية خلق مكان لممارسة الدعارة وإقتسام محصلاتها مع الفعل العلني المخل بالحياء.

وتّم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا أين صدر في حقهم أمر إيداع.