تفكيك شبكة دعارة تنشط داخل غابة حمام السخنة في سطيف

نجح أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية حمام السخنة في سطيف، اليوم الأحد، في تفكيك شبكة مختصة في ممارسة الدعارة. تتخذ من الشريط الغابي الذي تتميز به المنطقة كمكان للاختباء. بعيدا عن الأنظار واستدراج الزبائن مقابل مبالغ مالية.

وبحسب مصدر أمني عليم، فإن مصالح الدرك وبناء على معلومات استخبارات ومتابعة سرية للنشاط المشبوه. تم إخطار الجهات القضائية إقليم الاختصاص، والتي أوعزت بضرورة التدخل ووضع حد لنشاط الشبكة. وبعد اتخاذ كافة الإجراء اللازمة وتحضير مخطط أمني محكم، طوق رجال الدرك الموقع لتفادي فرار بائعات الهوى ومرتادي الموقع.

وفي لمح البصر تمت محاصرة المكان وتوقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و43 عاما. بينهم قائدي الشبكة وهما رجل وامرأة. وبعد تحويل الموقوفين إلى مقر فرقة الدرك الوطني وسماعهم على محاضر رسمية. أحيل المتهمون أمام الجهات القضائية وفق تدابير المثول الفوري من أجل مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.