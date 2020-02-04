تفكيك شبكة دولية إجرامية وحجز 236 غ كوكايّين بالعاصمة

فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر، شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في مجال الإستراد، والمتاجرة والترويج في المخدرات الصلبة.

وتتكون الشبكة والتي تتاجر في ” الكوكايين النقي” والقنب الهندي والمؤثرات العقلية، من 5 أفراد من كلا الجنسين، تتراوح أعمراهم ما بين 30 و50 سنة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، تمّ حجز خلال هذه العملية، 48 كبسولة من المخدرات الصلبة “كوكايين”، وزنها 236 غرام، و20 غرام من القنب الهندي، و20 قرص مؤثر عقلي و6 هواتف نقّالة.

وتعود تفاصيل العملية، على إثر معلومة أمنية مؤكّدة، تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال الإستيراد والمتاجرة في المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين وكذا القنب الهندي والمؤثرات العقلية.

لتضع فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، خطّة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيهم الذين يقومون بإدخال السموم إلى التراب الوطني من دول أجنبية.

وتمّ توقيف في هذا الصدد، 3 أفراد من الشبكة بإحدى نقاط المراقبة، حُجز بحوزتهم على 236 غرام من مادة “الكوكايين”.

ومواصلة للتحرّيات، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه الرئيسي، وكذا بقيّة شركاءه، بتفتيش منزل أحد المشتبه فيهم وفقا لإذن نيابي صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ليتم حجز 20 غرام من القنب الهندي، و20 قرص من المؤثرات العقلية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم ملف المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية للنظر فيه.