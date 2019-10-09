تفكيك شبكة دولية تهرّب أجود أنواع “التبغ” بالعاصمة

تمكن أمن مقاطعة الشراڤة بالعاصمة، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب أجود أنواع التبغ.

وتم حجز كميات معتبرة من التبغ والفحم ومعدات “الشيشة”، والتي قدرت قيمتها بـ4.5 مليار سنتيم.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدر بـ775 مليون سنتيم، ومليون وحدة فحم “الشيشة”.

وذكرت المصادر، أن المحجوزات تتمثل في 5510 علبة سجائر مختلفة الأنواع، و193 علبة معسل بوزن 1 كلغ.

بالإضافة إلى 990 كيس تبغ للترشق “شمة”، و78 علبة معسل بوزن 250غ، و18 علبة عشبة التبغ.

و7709 علبة معسل بوزن 50غ، و16 علبة “سيڤار”، وسيارتين من نوع “كادي”.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار اون لاين، فإنه لحد الساعة تم توقيف 3 أشخاص ثبتت عليهم التهم.

أما الأشخاص الآخرون، الذين قاموا بكراء الأماكن للمهربين يجري التحقيق معهم.

وكانت الشبكة، تنشط على محور الحدود الشرقية وموزعة، إلى ثلاث نقاط داخل الوطن منها الشراڤة.

وتمت عملية الترصد،من قبل الأجهزة الأمنية دامت 20 يوما،بعد ثبوت كراء مآرب،دون عقود من قبل أشخاص دخلاء على مناطق مختلفة.