تفكيك شبكة دولية حاولت تمرير نصف قنطار “زطلة” إستغلت الحراك ومباراة الخضر بالبليدة

تمكنت عناصر أمن دائرة العفرون الواقعة غرب ولاية البليدة من تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات من بينهم سيدة مغتربة

تقيم في فرنسا رفقة 3 آخرين مسبوقين قضائيا، حيث إستغل المتهمين يوم الجمعة بسبب الحراك ونهائي كأس إفريقيا بين الجزائر والسنغال

لتمرير نصف قنطار من المخدرات على إعتبار أن مصالح الأمن مجندة لتأمين الحدثين المذكورين سلفا، وفق بيان للأمن الولائي

حيث إستغل المتهمين بداية المباراة ومحاولة تمرير كمية من مخدرات كانت قادمة من دولة جارة على متن سيارة سياحية فخمة

ترقيم أجنبي لتوزيعها بولايات وسط البلاد على غرار تيبازة، البليدة، المدية، عين الدفلى، بومرداس، والجزائر العاصمة .

حيث تم وضع كمين من طرف ذات العناصر على مستوى طريق السيار شرق غرب، وبالضبط بالقرب من جامعة على لونيسي بالعفرون ،

كما تم توقيف 4 أشخاص متلبسين بنقل المخدرات من نوع الكيف المعالج، حيث تم إقتياد المتهمين إلى مقر الأمن لتحقيق معهم

قبل تقديمهم الى العدالة، للإشارة فان التحقيق لا يزال جاري لحد الساعة مع المتهمين، وفق ذات المصدر .