تفكيك شبكة دولية في تهريب المخدرات وحبوب اكستازي من المغرب بوهران

تمكن عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الجيش، بوهران من الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات من المغرب.

العملية أسفرت عن حجز اكثر من 7900 قرص اكستازي من نوع دومينو زرقاء اللون إلى جانب 62 كلغ كيف معالج .

كما تم توقيف ثلاثة أشخاص متورطين من بينهم امرأة في حين تم استرجاع 3 سيارات ومبلغ مالي معتبر يعتبر من عائدات المتاجرة بالمخدرات يقدر ب 150 مليونا.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة للمنتمين للشبكة الدولية لترويج وتهريب المخدرات.

وعلى إثر ذلك تم تنفيذ خطة استعلامات مع ترصد وترقب حثيث للموقوفين.

حيث وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم مداهمة منزل أحدهما بحي مديوني في وهران.

ليتم العثور بعد تفتيش المكان على 62 كلغ كيف معالج.

فيما تم ضبط بمنزل المرأة الموقوفة بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق على 7980 حبة اكستازي من نوع دومينو زرقاء اللون فيما تم خلال نفس العملية استرجاع 3 مركبات من نوع مرسيدس، قولف سيري 7 وبيكانتو إلى جانب مبلغ 150 مليونا من عائدات الترويج بالمخدرات.

حيث تم تحويل الموقوفين إلى مقر الدرك للتحقيق معهم والوصول إلى أفراد آخرين المنتمبن للشبكة الدولية قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية يا للبث في قضيتهم.