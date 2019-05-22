تفكيك شبكة دولية لتزوير العملة وحجز أوراق نقدية “مدرحة” بقيمة 350 مليار

يقودها جزائريان ورعية من جنسية مالية

بعد عملية للدرك بدأت من حاجز أمني وانتهت بتمديد الاختصاص إلى معسكر ووهران

تمكنت عناصر الدرك الوطني لبلدية زمورة في ولاية غليزان، من تفكيك شبكة دولية لتزوير العملة الوطنية والأجنبية تتشكل من 3 أشخاص أحدهما رعية أجنبي من جنسية مالية.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فقد جاءت هذه العملية بعد تمديد الاختصاص إلى ولايتي وهران ومعسكر، أين تكللت عملية الدرك بحجز أوراق نقذية مزورة بقيمة تعادل 350 مليار سنتيم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، فإن العملية جاءت إثر حاجز أمني عادي، أين تم توقيف شخص دارت حوله شكوك، فتم تفتيشه فعثر بحوزته على مساحيق تستخدم في تزوير العملة.

وبعد التحقيق معه كشف عن شريكيه والورشة السرية التي عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة ممثلة في 136 ألف أورو و1800 دولار و370 ألف دينار.

إضافة إلى 19251 ورقة مهيأة للتزوير، ما يعادل 350 مليار سنتيم من العملة الوطنية، كما تم حجز طابعات وأجهزة إعلام آلي ومساحيق ومحاليل ومجموعة من جوازات السفر.

وكذا سيارة سياحية تستخدمها العصابة في تنقلاتها والتحقيقات متواصلة لاحتمال وجود أطراف أخرى في القضية.