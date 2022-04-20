تفكيك شبكة دولية لتزوير الملفات القاعدية للسيارات في غليزان

كشفت، أمس، مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية غليزان، عن تفكيك شبكة دولية لتزوير الملفات القاعدية للسيارات، مكّنت التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح من اكتشاف 60 ملفا مزورا، أفضى إلى استرجاع 19 مركبة من مختلف أنواع السيارات.

وحسب بيان هذه المجموعة مسلم لـ”النهار”، فإنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكة دولية مختصة في إدخال السيارات ذات الترقيم الأجنبي للوطن، ثم إدماجها في الحظيرة الوطنية بعد تزوير ملفاتها القاعدية.

ومن خلال التحريات المعمقة وبناء على النتائج الواردة من مكاتب حركة تنقل السيارات عبر جميع الوحدات الإقليمية المنتشرة عبر التراب الوطني، وبعد استغلال للخبرة والوثائق المستلمة من عديد المؤسسات الإدارية المختصة، تم التوصل إلى وجود 60 ملفا مزورا لمركبات مختلفة ذات ترقيم أجنبي، تم استرجاع 19 مركبة، منها مع تحديد هوية المتورطين في القضية والتحقيقات لا زالت مستمرة لاحتمال وجود متورطين آخرين في القضية.

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كما تمكنت الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من حجز 289 قنطار من خليط شوائب القمح الصلب حبوب القمح الغير محولة. وحبوب قمح منخورة ومكسورة ، بالإضافة إلى حجز 120 قنطار من مادة النخالة دون إمتلاك أصحابها للوثائق الثبوتية.

مع رفع المخالفات التالية ضدهم وهي عدم الفوترة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. المحجوزات سيتم تسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان.

الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار. متكونة من 04 أشخاص كانت مختصة في سرقة مختلف الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت، و الكهرباء.

العملية جاءت على إثر تلقي ذات المصالح لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر (1548) على الساعة الثالثة صباحا من أحد المواطنين. مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت على مستوى حي الزراعية.

كما تنقلت على الفور قوات شرطة إلى عين المكان. أين تم معاينة وجود كوابل هاتفية من مادة النحاس مقطعة ومهيأة للسرقة يبلغ طولها حوالي 62 متر. وبعد عدة دوريات على مستوى مكان الحادث تم توقيف أحد المشتبه فيهم داخل إحدى البنايات المهجورة. و الذي كان يقوم بحرق حوالي 10 أمتار من الكوابل الكهربائية للتخلص من العوازل البلاستكية وبيعها كمادة خام. بالإضافة كذلك إلى دعائم حديدية ، عربة يدوية تستعمل في عملية نقل المسروقات.

التحريات التي باشرتها ذات المصلحة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شركائه في العملية وتوقيفهم. أين تم ضبط داخل مسكن احدهم على 140 متر من الكوابل النحاسية المحترقة بوزن 40 كلغ و 700 غرام. بالإضافة كذلك إلى حجز داخل إحدى الحظائر على كمية أخرى من الأسلاك النحاسية.