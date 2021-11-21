تفكيك شبكة دولية لتهريب “الحراڨة” في برج بوعريريج

تتكون من 24 شخصا منهم 7 في حالة فرار

في عملية نوعية محكمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في برج بوعريريج، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب والاتجار بالمهاجرين الجزائريين.

الشبكة تنشط عبر كامل التراب الوطني بعدة ولايات مرورا بدولة ليبيا إلى عدة دول أوروبية، أين تقوم بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل نقل الشباب الراغب في “الحرڤة”.

البداية كانت عندما تحصلت مصالح الدرك على معلومات تقود إلى خيوط الشبكة التي تبين أنها تتكون من 24 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، من بينهم مسبوقون قضائيا.

المحققون وبعد ورود المعلومات باشروا التحقيقات التي استمرت لأشهر، مع ترصد للمشتبه فيهم، أين تم تحديد هوياتهم، كما تبين أن الشبكة تنشط على مستوى ولاية برج بوعريريج باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد تحقيقات معمقة، تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيهم، أين تمكن عناصر الدرك من توقيف 17 شخصا، فيما بقي 7 منهم في حالة فرار خارج الوطن.

وأسفرت العملية عن حجز 5 هواتف نقالة مستعملة في ربط الاتصالات فيما بين عناصر الشبكة، وتم الانتهاء من التحقيقات واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع “الحرڨة” والهجرة غير الشرعية الذي ارتفعت حدته في الأشهر الأخيرة، صار متداولا في برج بوعريريج لأول مرة، خاصة وأن الولاية داخلية، ولم يسبق وأن سجلت عمليات مماثلة وسط شبابها الذين لا تستويهم “رحلات الموت”.