تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 33 كلغ بسيدي بلعباس

تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس وفي عملية نوعية.من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات والبيع والشراء والنقل والتخزين والتسليم بطريقة غير مشروعة. تنشط عبر الحدود الغربية للوطن من دولة المغرب إلى الجنوب الغربي وغرب الوطن.

العملية أسفرت عن توقيف شخص في العقد الخامس من العمر. وحجز 33 كلغ من المخدرات (الكيف المعالج) كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس والولايات المجاورة لها.

هذه الكمية تم حجزها بعد إستغلال معلومات من طرف أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مفادها وجود شبكة إجرامية. بصدد إغراق مدينة سيدي بلعباس والولايات المجاورة لها بكميات معتبرة من الكيف المعالج. واستغلالا لهذه المعلومات تم وضع خطة أمنية محكمة قصد الوقوف عن حيثياتها والكشف عن ملابساتها. حيث أفضت التحريات إلى توقيف مركبة نفعية بإحدى نقاط المدينة. وبعد تفتيشها تم ضبط 33 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام بداخلها.

كما أسفر التفتيش الدقيق للمركبة عن حجز سلاح ناري من الصنف الخامس. بالإضافة كذلك إلى 03 خراطيش ذخيرة حية بالإضافة إلى 23 ورقة نقدية من العملة الأجنبية قيمة 50 دولار بمبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 1150 دولار أمريكي. ناهيك عن شريحة خلوية لمتعامل الهاتف النقال لدولة المغرب من نوع inwi .

وبعد إستكمال جميع إجراءات التحقيق تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا .