تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين عبر البحر في الشلف

تمكنت مصالح الشرطة بولاية الشلف بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بتنس، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تنشط في مجال تهريب المهاجرين بطريقة سرية عبر البحر.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف 19 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة الإجرامية المتخصصة في تنظيم رحلات “الحرقة” انطلاقًا من السواحل الجزائرية.

وخلال العملية، تم ضبط مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية، قدّرت بـ329 مليون سنتيم و3335 أورو .

كما مكنت العملية من استرجاع 6 قوارب بحرية مجهّزة بمحركات ، و5 مركبات سياحية، بالإضافة إلى دراجة نارية وأجهزة اتصال، من بينها هاتف “ثريا”.