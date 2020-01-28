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تفكيك شبكة دولية للإتجار بالمخدرات وتهريب المرجان بالطارف

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة دولية للإتجار بالمخدرات وتهريب المرجان بالطارف
بقلم محمد بن كموخ

أطاحت عناصر فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف بشبكة دولية مختصة في الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب المرجان.

وتتكون الشبكة من 9 أشخاص ينحدرون من عدة ولايات عبر التراب الوطني.

وقد مكنت هذه العملية من حجز 37.2 كلغ من الكيف المعالج و7 كلغ من المرجان وأقراص مهلوسة و15 مليون سنتيم عائدات بيع المخدرات و3 مركبات يستعملها أفراد العصابة بالإضافة إلى أوراق بيضاء معدة لتزوير العملة.

وقد تم تقديم أفراد العصابة أمام نيابة محكمة الذرعان، التي ستصدر أحكامها في حقهم في وقت لاحق.


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